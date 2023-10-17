В бюджете на 2024 год правительство Италии ужесточило налоговые льготы для работников из-за границы. Как информирует Gazzetta dello Sport, это очень сильно осложнит подписание клубами иностранных футболистов.

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До недавнего времени в Италии действовал называемый "декрет о росте", который позволял итальянским клубам существенно экономить на налогах для зарплат легионерам.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Помимо этого правительство Италии решило "обокрасть" клубы за прошедшее летнее трансферное окно – все представители Серии А, которые подписывали летом легионеров, будут вынуждены заплатить налоги за их зарплаты. Этот пункт касается только тех футболистов, чьи зарплаты превышают 600 тысяч евро в год.

Милан сейчас платит 4 млн евро налогов за своих легионеров, но уже в 2023 году эта сумма с этими же игроками может увеличиться до 9 млн евро. Общий "ущерб" Интера может составить 7 млн евро, Ювентуса – 1 млн евро, Наполи – 2,3 млн евро, Ромы – 3,5 млн евро, Лацио – 2,1 млн евро.

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