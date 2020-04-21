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Правительство Испании разрешило командам Ла Лиги возобновить тренировки

19:09 7 Читати українською
Правительство Испании разрешило командам Ла Лиги возобновить тренировки
Каземиро против Месси / AlterPhotos

Испанская Ла Лига по итогам встречи с членами правительства получила разрешение вскоре возобновить тренировки команд высшего дивизиона.

Команды могут вернуться к тренировкам с определенными ограничениями.

Ла Лига решила доиграть сезон

"Высший спортивный совет, Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании договорились разрешить тренировки профессиональным футболистам. Это решение было утверждено Министерством здравоохранения, учитывая текущую ситуацию с развитием пандемии COVID-19. Тренировки будут проходит согласно всем санитарным протоколам, пока для них созданы все условия", – говорится в официальном заявлении Национального спортивного совета.

Ожидается, что клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам 4 мая. Перед этим игроки и тренеры всех команд обязательно сдадут тесты на коронавирус. Еще 2 тесты сдадут перед рестартом чемпионата. Сезон должен возобновиться после 2-х недель тренировок.

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Теги
Испания Королевская испанская футбольная федерация Ла Лига коронавирус
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