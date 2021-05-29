Нововведения, вызванные пандемией, решили пока не отменять.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен в официальных матчах до 31 декабря 2022 года, сообщает официальный сайт организации.

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Такое решение базируется на том, что пандемия все еще влияет на футбол.

Напомним, 8 мая 2020 года командам разрешили проводить по пять замен вместо трех в основное время матча, чтобы снизить нагрузку на футболистов после возобновления приостановленных чемпионатов.

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