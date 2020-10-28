"Интерес действительно присутствует. Эрик оформил покер в матче Бундеслиги U-19 в ворота Фрайбурга. Сразу после этой игры к нам подошел тренер сборной Германии U-19 Кристиан Вернс. Он выразил восхищение игрой Эрика и предложил ему выступать за Бундестим.

Форвард молодежной сборной Украины оформил дубль в матче Бундеслиги U-19

Мы мечтали об этом. Лично я знал, что рано или поздно на сына обратят внимание в НФС. Он демонстрирует результативную игру: в прошлом сезоне забил 34 мяча, в этом уже записал на свой счет семь голов в трех матчах.

Пока Эрик не принял окончательного решения. Я, как отец, поддержу любой его выбор. Не хочу давить. Но, наверное, правильнее сейчас будет принять предложение Вернса, учитывая нынешние обстоятельства с пандемией коронавируса в мире. Летать сейчас сложно, матчи юношеских и молодежных сборных в этом году уже не будут сыграны", – сказал Игорь Шуранов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18, U-19, а также вызывался Русланом Ротанем в команду U-21.

Германия хочет натурализовать форварда молодежной сборной Украины – "охота уже стартовала"