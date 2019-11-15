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"Правила должны быть одинаковыми для всех", – тренер сборной Молдовы раскритиковал арбитра матча с Францией

11:33 93 Читати українською
"Правила должны быть одинаковыми для всех", – тренер сборной Молдовы раскритиковал арбитра матча с Францией
Энгин Фират / Mynet

Главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират остался недоволен действиями арбитра в матче отбора к Евро-2020 против Франции (1:2).

 

"Я горжусь своими игроками, тем, как они играли и благодарю их. В то же время я обижен на арбитров, которые приняли важное решение в моменте с первым голом. Это была ошибка. Явно видно, что Жиру фолит на Кошелеве. Гол нужно было отменить.

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В перерыве я получил около 500 сообщений от друзей, которые высказали свое мнение об этом моменте. Невозможно допускать такие ошибки на таком уровне и помогать команде. Понимаю, у нас маленькая команда, но это недопустимо. Правила должны быть одинаковыми для всех", – цитирует Фират пресс-служба Федерации футбола Молдовы.

Напомним, сборная Молдовы минимально уступила Франции (1:2), выигрывая по ходу встречи.

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