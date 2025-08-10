Правый защитник ПСЖ Ашраф Хакими высказался по поводу обвинений в изнасиловании, которые были выдвинуты против него.

"Я спокоен. Ложные обвинения – это ужасно и несправедливо. Я не пожелал бы такого никому. Я знаю, что правда выйдет наружу. Мне не в чем упрекнуть себя, люди, которые меня знают, это понимают. Я спокоен и сосредотачиваюсь на важных вещах в жизни – на семье и футболе. Как я уже сказал, правда выплывет наружу", – заявил Хакими в комментарии Canal+.

Звезду ПСЖ хотят посадить за решетку на 15 лет – прокуратура просит суд выдвинуть официальные обвинения

Ранее прокуратура французского муниципалитета Нантерра обратилась в уголовный суд с просьбой выдвинуть против Хакими обвинения в изнасиловании. В случае доказательства вины марокканца, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее L'Equipe сообщал, что женщина, которая подала иск против Хакими, писала своей подруге сообщение с текстом: "Мы пойдем его грабить" и "Я его обману".

"Они были сильнее, чем Марсель": Де Дзерби – о конкуренции с ПСЖ, стиль победителя и свое безумие