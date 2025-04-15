Игорь Бурбас поделился инсайдом о кадровых изменениях в высшем звене руководства УАФ, о которых официально пока не объявляют.

Первый вице-президент Павел Бойчук написал заявление об увольнении, отработал предусмотренные законом последние 2 недели и уже забрал трудовую книжку, утверждает Бурбас. Официальное подтверждение отставки ожидается на конгрессе УАФ 25 апреля.

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Бойчук фактически был "правой рукой" Андрея Шевченко, для семьи которого давно предоставляет услуги юриста. По словам Бурбаса, у первого вице-президента возник открытый конфликт с вице-президентом Александром Шевченко. Глава УАФ якобы решил не вмешиваться в ситуацию, которая в итоге привела к уходу Бойчука.

Напомним, 9 апреля в ассоциации было кадровое пополнение. Бывший функционер Карпат и Руха Игорь Дедышин получил должность технического директора.

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