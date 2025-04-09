"Футбол 24" проанализировал первый четвертьфинал Лиги чемпионов между Арсеналом и Реалом. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Накануне на Эмирейтс Стэдиум Арсеналу удалось ошеломить старушку футбольную Европу. В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "канониры" разгромили мадридский Реал (3:0). В эпицентре сумасшедшего по эмоциям триумфа лондонцев оказался Деклан Райс. Хавбеку удалось оформить дубль в течение 12 минут, дважды забив Куртуа прямым ударом со штрафного.

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Райс, к слову, оказался единственным в истории игроком, которому удалось реализовать два штрафных удара в одном отдельном матче плей-офф ЛЧ. Добил "сливочных" Микель Мерино – для баска это уже четвертый гол в ворота мадридцев на протяжении карьеры. Больше Мерино не забивал ни одной команде.

После погрома на Эмирейтс Арсенал (согласно данным Opta) имеет наибольшие шансы на то, чтобы выиграть нынешний розыгрыш Лиги чемпионов (22,4%), Реал – среди аутсайдеров (1,1%). Шансы испанцев на то, чтобы прорваться в полуфинал, откровенно призрачные – "сливочные" еще никогда в истории не компенсировали разницу в три гола.

К слову, после матча испанские журналисты распространили информацию, что поражение в Лондоне поставило едва ли не официальную подпись под отставкой Карло Анчелотти. Если итальянец не выиграет трофеев по итогам этого сезона, то должность тренера Реала станет вакантной в летнее межсезонье. Подробнее об этом – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Арсенал разгромил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных