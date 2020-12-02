63-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Коронавирус довершил "коллекцию" из всех клубов Серии А – заразились тренер и шесть игроков

Пранделли сейчас находится на самоизоляции, а команда вынуждена прервать внешние контакты. Теперь игроки и тренерский штаб "фиалок" могут передвигаться только из дома к тренировочной базе и стадионам, на которых флорентийцы будут играть ближайшие матчи. В свою очередь пресс-служба Милана объявила об отрицательном тесте наставника "россонери" Стефано Пиоли. В среду он вернется к работе с первой командой.

К слову, Милан в данный момент возглавляет Серию А, набрав 23 очка. Фиорентина идет на 17-й строчке (8 пунктов).

Два подарунки для Бога, фіаско Зідана та Артети, шахова партія учня та майстра – огляд вікенду