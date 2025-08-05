Марсель опубликовал видеозапись стычки на тренировке между Роберто Де Дзерби и Исмаэлем Коне, которая привела к тому, что канадский игрок покинул клуб.

Клуб Лиги 1 подписал контракт с 23-летним игроком из Уотфорда прошлым летом, сумма трансфера, как сообщается, составила 19 миллионов долларов, включая бонусы. Однако Коне не смог получить постоянную роль в команде Де Дзерби и покинул клуб в середине сезона, перейдя в аренду в Ренн. В прошлом месяце бывший полузащитник Монреаля перешел в клуб Серии А Сассуоло на правах аренды сроком на один сезон.

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В документальном фильме на своем официальном канале YouTube Марсель показал закулисные кадры бурной ссоры между итальянским тренером и канадским полузащитником на тренировке. Де Дзерби свирепствует, когда Коне делает слишком много прикосновений, и выгоняет его с тренировки. "Иди прими душ", – кричит тренер.

Позже Де Дзерби добавил: "Позвони своему агенту!", – дав тем самым понять, что полузащитник должен вообще покинуть клуб, что он в итоге и сделал.

Спортивный директор Мехди Бенатия согласился, что Коне показал, что он не готов играть на постоянной основе в таком клубе, как Марсель. "Не думаю, что он осознавал, когда приехал из Уотфорда, что Марсель находится не на втором, а на пятом уровне. Возможно, он думал, что это будет легко. Мы много раз говорили ему: "Исма, тебе нужно сделать больше, тебе нужно сделать больше", – сказал Бенатия.