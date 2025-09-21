"Сегодня хотел увидеть более энергичную игру, но еще больше я хотел бы видеть другого судью – это точно. Да, мы провели не лучший матч, но мы принимаем это очко, ведь невозможно выигрывать всегда.

Серия А, турнирная таблица: Ювентус сохранил лидерство, Наполи и Милан дышат в спину, Варди выше Довбика

Был назначен позорный пенальти. Если ты не видишь мяч – что ты должен делать? Это вымышленный пенальти. Такое могут назначить только люди, которые никогда не играли в футбол. Это позор.

Далее – должна быть красная карточка за удар Орбана локтем в шею Гатти. Я был прямо возле них и видел все собственными глазами. Я никогда не видел, чтобы были два таких решения. Не знаю, что сказать. Если ты не даешь красную за такое – то за что ее давать? Это позор.

Я не хочу говорить об оправдании, но в конце концов именно такие моменты решают судьбу матчей. В этой ситуации все понятно, это не 80 на 20, а 100 на 0. Оба решения ошибочны. Удивительно", – цитирует Тудора TuttoJuve.

Ассист Малиновского не спас Дженоа от поражения в Болонье, Ювентус впервые потерял очки, Милан разбил Удинезе