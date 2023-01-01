Позорный антирекорд в видеообзоре матча Тоттенхэм – Астон Вилла – 0:2
Тоттенхэм уступил Астон Вилле в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Команда Антонио Конте переживает огромный кризис. Матч против Астон Виллы стал 7-м подряд в рамках АПЛ, в котором Тоттенхэм пропускал по меньшей мере два гола. Это антирекорд клуба. Хуже было только в 1988 году (8 матчей). Тогда АПЛ еще не создали.
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Кроме того, в нынешнем сезоне футболисты лондонцев допустили 5 результативных ошибок (3 из них в пассиве Уго Льориса). Это на две больше, чем у любой другой команды лиги. Пока Тоттенхэм остается на пятом месте, но уже завтра его оттуда может потеснить Ливерпуль.
Зато бирмингемцы выиграли 3 из 4 матчей после назначения Унаи Эмери на должность главного тренера. Благодаря этому Астон Вилла поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.