Команда Антонио Конте переживает огромный кризис. Матч против Астон Виллы стал 7-м подряд в рамках АПЛ, в котором Тоттенхэм пропускал по меньшей мере два гола. Это антирекорд клуба. Хуже было только в 1988 году (8 матчей). Тогда АПЛ еще не создали.

Астон Вилла победила Тоттенхэм – "шпоры" пропустили дважды в 7 матче АПЛ подряд, упустив шанс вернуться в зону ЛЧ

Кроме того, в нынешнем сезоне футболисты лондонцев допустили 5 результативных ошибок (3 из них в пассиве Уго Льориса). Это на две больше, чем у любой другой команды лиги. Пока Тоттенхэм остается на пятом месте, но уже завтра его оттуда может потеснить Ливерпуль.

Зато бирмингемцы выиграли 3 из 4 матчей после назначения Унаи Эмери на должность главного тренера. Благодаря этому Астон Вилла поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.