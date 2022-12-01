"Решение о назначении пенальти – позорное. VAR ввели не для этого. Щенсны махнул возле ресниц Месси, и тот факт, что судья пошел, чтобы посмотреть на это...

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Я считаю, что было принято позорное решение. Он едва коснулся его", – поделился Фердинанд в комментарии Evening Standard.

Напомним, арбитр назначил противоречивый пенальти в ворота Польши, когда Щенсны пытался выбить мяч, но угодил рукой в Месси. Впрочем, аргентинец не забил ударом с отметки.

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