"Позорное решение": легенда Манчестер Юнайтед разочарован назначенным пенальти в ворота сборной Польши
Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд подверг критике решение назначить пенальти в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша – Аргентина.
"Решение о назначении пенальти – позорное. VAR ввели не для этого. Щенсны махнул возле ресниц Месси, и тот факт, что судья пошел, чтобы посмотреть на это...
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Я считаю, что было принято позорное решение. Он едва коснулся его", – поделился Фердинанд в комментарии Evening Standard.
Напомним, арбитр назначил противоречивый пенальти в ворота Польши, когда Щенсны пытался выбить мяч, но угодил рукой в Месси. Впрочем, аргентинец не забил ударом с отметки.
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