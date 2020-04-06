"Позорное решение": Итальянский профсоюз игроков – об урезании зарплат в Серии А

Итальянский профсоюз игроков раскритиковала решение клубов Серии А об уменьшении зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.

Позицию организации относительно принятого боссами клубов решения озвучил вице-президент профсоюза Умберто Каланьо, сообщает Football Italia.

Клубы Серии А договорились об урезании зарплат

"Это позорное и недопустимое предложение. Понятно, что они хотят, чтобы игроки платили за любые убытки, вызванные кризисом. Действительно важной частью пресс-релиза лиги стало упоминание, что командам придется договариваться об изменениях в контрактах с каждым игроком", – заявил профсоюзный лидер.

Напомним, что клубы Серии А решили снизить оклады футболистов на 1/6, если чемпионат доиграют, и на 1/3, если первенство не будет возобновлено.

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