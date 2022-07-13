"Бело-синие" были разгромлены во втором матче за день с Лионом. Смотрите видео голов во встрече Лион – Динамо на Футбол 24.

Второй товарищеский матч 12 июля 2022

Лион – Динамо – 3:0

Голы: Люкеба, 53, Буайе, 74, Лега, 77

Динамо остро начало игру, но Лион перехватил инициативу в течение первого тайма. Команды обменялись острыми ударами Буяльского и Токо-Экамби, но до перерыва голов не было. А на старте второй половины французы повели в счете, Люкеба добил неудачный сейв Бущана перед собой.

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Дальше "ткачи" добили киевлян. Сначала Буайе решил сместиться в центр и пробил в дальний угол – Нещерет не смог среагировать. А Лега элегантно завершил избиение Динамо во второй встрече.