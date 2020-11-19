Позорная ошибка Куртуа в видеообзоре матча Бельгия – Дания – 4:2
00:29 - Читати українською
Бельгия уверенно одолела Данию в 6 туре Лиги наций. Смотрите видеообзор встречи.
завершено
Интрига жила только в первом тайме, когда соперники обменялись голами Тилеманса и Винда. После перерыва Лукаку быстро оформил дубль, и в победе бельгийцев сомнений почти не осталось.
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Под занавес встречи Куртуа "привез" гол в элементарной ситуации. Шадли отдал передачу назад, а голкипер "красных дьяволов" пропустил мяч под ногой. Прошла минута, и де Брюйне установил окончательный счет – 4:2
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