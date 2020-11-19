Интрига жила только в первом тайме, когда соперники обменялись голами Тилеманса и Винда. После перерыва Лукаку быстро оформил дубль, и в победе бельгийцев сомнений почти не осталось.

Ліга націй: жахлива помилка Куртуа не завадила Бельгії взяти перше місце, Італія у фіналі 4-х, Ісландія знову без очок

Под занавес встречи Куртуа "привез" гол в элементарной ситуации. Шадли отдал передачу назад, а голкипер "красных дьяволов" пропустил мяч под ногой. Прошла минута, и де Брюйне установил окончательный счет – 4:2