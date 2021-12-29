Позор Вест Бромвича в видеообзоре матча против Лидса – 0:5
22:20 - Читати українською
Вест Бромвич принимал Лидс в рамках 16-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
завершено
Ромен Сойерс 10’
Эзган Алиоски 31’
Джек Харрисон 36’
Родриго Морено 40’
Рафинья 72’
10’ Ромен Сойерс
31’ Эзган Алиоски
36’ Джек Харрисон
40’ Родриго Морено
72’ Рафинья
Уже на 9-й минуте хозяева организовали позорный автогол, что заставило игроков Вест Брома опустить руки.
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До свистка на перерыв в ворота подопечных Сэма Эллардайса залетели еще три мяча. Во втором тайме гости сбавили обороты, но контролировали ход игры. Ближе к концу игры Рафинья добил хозяев 5-м голом.
После 16-ти туров Лидс поднялся на 11-ю строчку, Вест Бромвич остается в зоне вылета – 19-е место.
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