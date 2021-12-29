Вест Бромвич принимал Лидс в рамках 16-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Уже на 9-й минуте хозяева организовали позорный автогол, что заставило игроков Вест Брома опустить руки.

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До свистка на перерыв в ворота подопечных Сэма Эллардайса залетели еще три мяча. Во втором тайме гости сбавили обороты, но контролировали ход игры. Ближе к концу игры Рафинья добил хозяев 5-м голом.

После 16-ти туров Лидс поднялся на 11-ю строчку, Вест Бромвич остается в зоне вылета – 19-е место.

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