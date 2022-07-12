Позор Клоппа и шедевр Фреда в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:0
Манчестер Юнайтед в первом спарринге после паузы разгромил Ливерпуль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Подопечные Эрика Тэн Хага, для которого это был первый поединок во главе МЮ, выглядели солиднее на фоне молодежи мерсисайдцев, потому и праздновали победу. Счет открыл Санчо, пробив в дальний угол.
Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль в дебютном матче Тен Хага – Фред изысканно наказал Алиссона
До перерыва Фред эффектно и результативно перекинул Алиссона, а Марсьяль реализовал выход один на один. Диас мог сокращать отставание, но каркас ворот подыграл Де Хеа. Точку в матче поставил Пеллистри после красивой комбинации. 0:4 – самое большое поражение Юргена Клоппа во главе Ливерпуля против Юнайтед.