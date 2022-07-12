Манчестер Юнайтед в первом спарринге после паузы разгромил Ливерпуль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Эрика Тэн Хага, для которого это был первый поединок во главе МЮ, выглядели солиднее на фоне молодежи мерсисайдцев, потому и праздновали победу. Счет открыл Санчо, пробив в дальний угол.

Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль в дебютном матче Тен Хага – Фред изысканно наказал Алиссона