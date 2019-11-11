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"Позор и варварство", – Янина Соколова осудила ультрас Динамо через расистский скандал с Тайсоном

13:24 214 Читати українською
"Позор и варварство", – Янина Соколова осудила ультрас Динамо через расистский скандал с Тайсоном
Шахтер – Динамо / фото: Динамо

Известная журналистка Янина Соколова не осталась в стороне скандальных событий, произошедших во время матча 14-го тур Шахтер – Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Фейсбук напомнил, каким был мой день сегодня 9 лет назад. Как же все изменилось в мыслях и людях. Только содержание живота остался стабильно дорого. P.S. Ултрас, фаны Динамо, ваши проявления расизма – позор и варварство", – написала Соколова, добавив фото с символикой киевлян.

Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма

Напомним, во втором тайме вчерашнего матча арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

К слову, Шахтер одержал минимальную победу (1:0) и набрал 40 очков в 14-и турах, "горняки" продолжают лидировать. У Динамо на 13 пунктов меньше и четвертая позиция в турнирной таблице УПЛ.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Динамо отреагировало на расистский скандал в матче с Шахтером
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Теги
Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Тайсон Тайсон Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты
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