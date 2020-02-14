Познакомились во время матча, а меняют клубы только парой – история футбольной любви из чемпионата Франции

Зайду Юссуф и Навильи Уинек не просто оба защищают цвета Сент-Этьена, а стали самой известной парой в европейском футболе. "Футбол 24" рассказывает о их истории любви.

Мы любим футбол не только за баталии на изумрудном газоне. Самая любимая игра в мире полна замечательных историй успеха, славы, разочарований и падений. Конечно, полнится футбол также историями настоящей любви. 20-летний полузащитник Зайду Юссуф и его жена – 22-летняя Навильи Уинек. Оба играют за команды французского Сент-Этьена. Зайду по возможности всегда приходит на тренировку своей жены. В своих командах они оба играют под 28-м номером, оба – в полузащите, у обоих – более развита левая нога и празднуют голы одинаково, сжав два кулака.

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Пара даже познакомилась на футбольном матче. Это был первый матч Юссуфа на большом поле с участием команд младше 14 лет. Команды были смешанными, в одной из них играли и девочки, и мальчики. "Все говорили о девочке с хорошим дриблингом. Редко можно было увидеть девочку, которая играет в футбол, с таким сильным ударом. В то время Навильи была техничнее меня. По правде говоря, с точки зрения таланта, она сильнее меня. Но в том матче победа была за моей командой", – вспоминает Юуссуф.

Однако тот матч не стал ярким началом их любви. Позже общение прервалось, но в 2016-м Навильи Уинек перешла в Бордо. Уже там Зайду и Навильи сблизились, влюбились и поженились. Оба признаются, что главным магнитом для них стал футбол. Парень целенаправленно не искал себе половинку из мира футбола: "Я не хотел девушку, которая играет в футбол. Но я был поражен. Это было безумие. Футбол сблизил нас. Он создал связь между нами. Мы не были бы вместе, если бы не футбол".

В конце прошлого сезона Юссуф отвоевал стабильное место в составе Бордо. Однако летом хавбек решился на рискованный шаг. Сент-Этьен – команда высокого уровня, игрок рисковал снова оказаться среди резервистов, но решение себя оправдало. За пол сезона Зайду провел на поле вдвое больше времени, чем во всей прошлогодней кампании за Бордо. К тому же Навильи на тот момент уже утратила свое место в составе жирондинцев. Муж привел ее за собой в Сент-Этьен: "Зайду сказал своим новым менеджерам, что его жена также играет в футбол и что она – лучший бомбардир в Орлеане. Они согласились дать мне шанс. Я находилась под сильным давлением, потому что я уже покинула свой предыдущий клуб, а Сент-Этьен играет на высшем уровне".

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Парадокс, но Юсуфф до сих пор не полюбил женский футбол, но не упускает возможности посетить игры своей жены: "Из-за матчей чемпионата и Лиги Европы редко удается побыть дома. Поэтому, когда могу, я прихожу посмотреть на игру Навильи. Я не слежу за женским футболом я просто слежу за ней. Мне нужно знать, что происходит".

Пара стала известной после того, как об их истории рассказало ведущее французское издание L'Équipe Magazine. "Мы знали, что это произойдет. Мы раньше уже об этом думали, но хотели остаться в тени. Однако популярность нам не мешает. Мы говорили об этом и готовились к этому. Мы знаем, что можно показать, а что нужно сохранить для себя", – говорит Уинек.

Девушка осознает, что ей будет трудно реализовать себя в футболе. Не в последнюю очередь из-за разницы в условиях оплаты труда у мужчин и женщин. Навильи даже не рассчитывает, что профессиональная карьера в футболе способна обеспечить ее на всю оставшуюся жизнь: "Женщинам будет трудно, и понадобится время, чтобы начать зарабатывать столько же, сколько и мужчины. Зейду – единственный, кому я доверяю и кого поддерживаю в футболе . Мы не спорим. в отличие от него, у меня нет агента. Я просто не хочу этого. Муж может мне все посоветовать, и его присутствие действительно мне необходимо. Я говорю то, что вижу, и он делает то же самое".

Хотя Юссуф и отмечает, что его жена имеет гораздо больше таланта, Уинек убеждена, что большего успеха все же достигнет ее муж. Зейду, к слову, уже получает вызовы в молодежную сборную Франции. Навильи в прошлом сезоне в составе Орлеана забила 11 голов в 17-и матчах. В Сент-Этьене пока не все так хорошо – только один забитый мяч и три выхода на поле. Однако футболистка признается, что успех Зейду воспринимает как свой личный: "Когда мы играем в футбол один на один в своем саду, он всегда побеждает. Я не могу играть до конца своей жизни. Я хочу иметь семейную жизнь, детей. Я мечтаю, чтобы Зейду достиг большего. Потому что, если это сделает он, это будет похоже на то, что и я тоже. Для него важно быть там, и футбол до сих пор занимает большое место в нашей жизни. Потому что футбол на самом деле и есть наша жизнь".

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