"Все зависит от той тактики, которая будет выбрана на матч с Бельгией. Мы можем играть в пять защитников, в таком случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна. Тренерский штаб может полностью перестроить структуру команды. Мне кажется, что нужно пробовать разные варианты, чтобы сборная Бельгии не могла догадаться, в какой футбол мы играем.

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Многое зависит от установок тренера – Руди Гарсии. Я знаком с Тедеско, он сначала играл в привлекательный футбол, потом все изменилось. Если футболисты Бельгии будут играть как одно целое, нам будет трудно. Однако никаких прогнозов не буду делать", – сказал Коноплянка для YouTube-канала ВЗБІРНА.

Напомним, в первой игре плей-офф Лиги наций сборная Украины победила Бельгию (3:1). Ответный матч состоится сегодня, в 21:45. Победитель противостояния будет выступать в дивизионе А в следующем розыгрыше турнира.

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