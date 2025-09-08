Главный тренер сборной Азербайджана U-21 Айхан Аббасов, который будет руководить национальной командой в матче квалификации ЧМ-2026 против Украины, поделился ожиданиями от предстоящей дуэли с "сине-желтыми".

"Конечно, работать в национальной сборной Азербайджана – это большая ответственность. В то же время очень приятно. Если решение принято, то наш долг – выполнить возложенную на нас задачу.

Азербайджан уволил Сантуша перед матчем против Украины – известно, кто заменит чемпиона Евро

Сделаем все возможное, чтобы показать наилучший результат. Времени до завтрашнего матча мало, но мы постараемся мобилизовать команду и достойно сыграть против Украины", – цитирует Аббасова Azerisport.

Напомним, в понедельник, 8 сентября, руководство Федерации неожиданно объявило об увольнении португальского специалиста Фернанду Сантуша, который руководил сборной Азербайджана с июня 2024 года. По итогам сезона 2024/25 команда под его правлением выбыла в последний дивизион Лиги наций, проиграв пять матчей из шести. Начали же квалификацию на ЧМ-2026 азербайджанцы с разгромного поражения от исландцев (5:0).

К слову, дуэль с Украиной состоится в Баку во вторник, 9 сентября. Начало встречи в 19:00.

Азербайджан – Украина: где смотреть второй матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026