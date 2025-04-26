Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба криворожан. Пожар был оперативно ликвидирован.

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"Возгорание произошло в административном здании. Пламя охватило кабинеты: финансового и скаутского департаментов, конференц-зала, прачечную и другие технические помещения. Слава Богу все живы и никто не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован силами ГСЧС", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, 23 апреля на тренировочной базе Кривбасса вспыхнул пожар. Сейчас клуб из Кривого Рога занимает 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Юрия Вернидуба 38 очков после 24-х сыгранных матчей.

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