"Пожалуйста, не останавливайся. Ты очень горячая!", – жена экс-форварда Днепра поделилась соблазнительными формами

Жена экс-форварда Днепра Матеуса – Юлия Лейте поделилась соблазнительными кадрами из своей фотосессии на природе.

"Воу-воу-воу... Пожалуйста, не останавливайся. Ты очень горячая!", – пишут подписчики Юлии в социальной сети Инстаграм.

Экс-форвард Днепра Матеус освоился в украинском селе

Last one Публикация от J_M️ (@juli_matheus) 8 Июл 2018 в 2:22 PDT

Мастер-класс от Матеуса: приехал в Днепропетровск, влюбил в себя украинку, а теперь наслаждается жизнью.