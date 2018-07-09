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"Пожалуйста, не останавливайся. Ты очень горячая!", – жена экс-форварда Днепра поделилась соблазнительными формами

13:17 100 Читати українською
"Пожалуйста, не останавливайся. Ты очень горячая!", – жена экс-форварда Днепра поделилась соблазнительными формами
Юлия Лейте

Жена экс-форварда Днепра Матеуса – Юлия Лейте поделилась соблазнительными кадрами из своей фотосессии на природе.

"Воу-воу-воу... Пожалуйста, не останавливайся. Ты очень горячая!", – пишут подписчики Юлии в социальной сети Инстаграм.

Экс-форвард Днепра Матеус освоился в украинском селе

Last one

Публикация от J_M️ (@juli_matheus)

Природа -мое лучшее место нахождения ..

Публикация от J_M️ (@juli_matheus)

Мастер-класс от Матеуса: приехал в Днепропетровск, влюбил в себя украинку, а теперь наслаждается жизнью.

Dance everybody

Публикация от J_M️ (@juli_matheus)

Теги
Мир Лейте Насименто Матеус Лейте Насименто Матеус Днепр Днепр Жены футболистов
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