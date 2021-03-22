Бразильский полузащитник Шахтера Тайсон продолжает борьбу со своим клубом. Вероятно, футболист решил обвинить "горняков" во лжи, о чем написал на своей странице в социальной сети Instagram.

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33-летний игрок опубликовал видео, на котором упорно тренируется на беговой дорожке в спортзале. Подпись под роликом более чем красноречива: "Пожалуйста, не лги! Продолжаем".

Напомним, накануне Шахтер перевел Тайсона в дубль – по словам директора по футболу "горняков" Дарио Срны строптивый бразилец отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. Кроме того, футболист выплатит большой штраф за свое поведение.

К слову, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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