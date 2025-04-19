– Сегодня Оболонь потерпела поражение, но вижу, что у вас положительные эмоции.

– Скажу откровенно: я очень благодарен ребятам за игру, которую мы показали против лидера чемпионата. Считаю, мы не заслуживали проиграть со счетом 0:3. Даже рискну сказать, что не заслуживали поражения вообще, потому что прекрасно провели первый отрезок первого тайма. Да, концовка тайма получилась не слишком удачной.

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Во второй половине также не лучше вошли в игру, но впоследствии начали демонстрировать именно тот футбол, который я хочу видеть – агрессивный, интенсивный. Это, пожалуй, лучшая наша игра за все время, с тех пор как я руковожу командой.

– Что именно не удалось во втором тайме? В первом были моменты у Груши и Стасюка – они могли стать ключевыми. Если бы тогда удалось забить, игра могла сложиться совсем иначе. Почему после перерыва не удавалось создать столько же моментов у ворот Динамо?

– У нас был хороший момент и во втором тайме – выход Близниченко один на один при счете 0:3. Были еще несколько хороших подходов к воротам. Мы агрессивно играли в атаке, но качество реализации сегодня подвело. Если бы мы забили эти мячи, не знаю, каким мог быть счет. Уверен, болельщикам, зрителям, экспертам матч понравился – было много интенсивности с обеих сторон. Это был действительно интересный поединок для просмотра.

– Остались вопросы к защитникам? Они сами признали, что местами теряли концентрацию.

– В первом тайме они действовали очень хорошо. А во втором, когда мы начали рисковать, открываться и пытаться отыграться, где-то не хватило дисциплины. Это нормально, я понимаю ребят. Были ошибки в обороне, игра стала открытой – именно поэтому у Динамо возникали опасные контратаки, – сказал Шищенко в эфире УПЛ ТВ.

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