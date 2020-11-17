"Я чувствую себя очень хорошо. Думаю, реабилитация сложилась замечательно. Приветствую медицинский департамент, физиотерапевтов. Всех тех, кто буквально вернул меня к жизни.

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Я рад, что снова тренируюсь, работаю, сейчас набираю игровой темп. Поэтому, думаю, через некоторое время буду готов, чтобы помогать команде. Все будут готовы. Думаю, тренерский штаб проведет отличную работу. Ребята из сборных также будут подготовлены. У них есть игры, паузы нет. Тренировки очень интенсивные. Думаю, когда они вернутся, мы разберем соперника и будем готовы", – заявил Дентиньо в комментарии ShakhtarTV.

Напомним, бразилец получил травму 27 октября, в матче 2 тура Лиги чемпионов против Интера (0:0).

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