"Поздравляю с тем, что они нашли "идиота": легенда Баварии прокомментировал трансфер звезды Бундеслиги в АПЛ
Легенда Баварии Карл-Хайнц Румменигге считает, что игроки стоят слишком дорого.
Бавария летом пыталась купить у Штутгарта Ника Вольтемаде. Впрочем, сумма трансфера форварда не устроила мюнхенцев, и он перешел в Ньюкасл за 75 миллионов евро.
"Постепенно мы достигаем трансферных сумм, которые мне уже не кажутся приемлемыми. И мы не должны выполнять все эти требования. Поздравляю Штутгарт с тем, что они нашли "идиота", готового заплатить такие деньги за Вольтемаде", – приводит слова Румменигге Marca.
Сейчас 23-летний форвард отыграл за Ньюкасл в пяти матчах, в которых забил два гола.
