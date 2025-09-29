Бавария летом пыталась купить у Штутгарта Ника Вольтемаде. Впрочем, сумма трансфера форварда не устроила мюнхенцев, и он перешел в Ньюкасл за 75 миллионов евро.

"Постепенно мы достигаем трансферных сумм, которые мне уже не кажутся приемлемыми. И мы не должны выполнять все эти требования. Поздравляю Штутгарт с тем, что они нашли "идиота", готового заплатить такие деньги за Вольтемаде", – приводит слова Румменигге Marca.

Сейчас 23-летний форвард отыграл за Ньюкасл в пяти матчах, в которых забил два гола.

