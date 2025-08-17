"Я действительно горжусь ребятами. Они были очень храбрыми во всем, что делали во время игры. Поздравляю с такой игрой. Мы заслуживали другого результата и должны двигаться дальше.

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"

Мы были более агрессивными, чем в прошлом году. Мы играли один в один на протяжении всего матча и прессинговали высоко. У нас было качество с мячом. Даже когда стадион реагировал по-разному, мы продолжали играть в свой футбол. В игре всегда чувствовалось, что они могут сделать что-то не только с мячом, но и без него. Я горжусь той игрой, которую мы показали. Мы проиграли и есть над чем работать. Нам нужно выигрывать матчи, но это было совсем не то, что в прошлом сезоне" – цитирует Аморима GOAL.

Напомним, что Манчестер Юнайтед начал новый сезон с поражения – на Олд Траффорд команда Рубена Аморима уступила Арсеналу 0:1. Единственный гол на 13-й минуте забил Риккардо Калафьори после подачи с углового.

