6 апреля состоялся матч Первой лиги Украины между Металлистом и Металлистом 1925. Победу в дерби одержал Металлист, но страсти не утихли даже после игры. В частности звезда Шахтера Георгий Судаков оставил колючий комментарий под постом пресс-службы Металлиста 1925 в Instagram.

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"Поздравляю с победой, настоящий Металлист", – написал 22-летний игрок сборной Украины.

Комментарий Судакова вызвал бурю возмущений от болельщиков, чья команда проиграла в дерби. Ответил Георгию даже президент Металлиста 1925 Владимир Носов.

"Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой", – заявил в ответ Носов.

Добавим, что Судаков был в расположении академии Металлиста с 2014 по 2017 годы, после чего перебрался в Шахтер. После дерби оба клуба из Харькова имеют по 25 очков и сохраняют шансы на возвращение в УПЛ.

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