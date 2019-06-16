"Поздравляю, амиго", – Куртуа поздравил Лунина с победой на чемпионате мира U-20

Сборная Украины — 13:58 63
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"Лунин и Супряга – герои, а Украина достигла вершины мира": европейски СМИ – о победе "сине-желтых" на ЧМ-2019 U-20
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Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переигралСборная Украины — 00:55 10374
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"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20Сборная Украины — 15 июнь 1563
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Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1 – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мираСборная Украины — 15 июнь 21858
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"Кожен пропущений гол – це образа для мене". Правила життя Олівера КанаГермания — 15 июнь 203