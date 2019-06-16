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"Поздравляю, амиго", – Куртуа поздравил Лунина с победой на чемпионате мира U-20

11:38 326 Читати українською
"Поздравляю, амиго", – Куртуа поздравил Лунина с победой на чемпионате мира U-20
Тибо Куртуа / соцсети

Голкипер Реала Куртуа написал поздравление своему одноклубнику Андрею Лунину после победы сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019.

Андрей Лунин в своем Instagram опубликовал фото после победы на юношеском чемпионате мира-2019. В финале сборная Украины одолела сверстников из Южной Кореи.

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Голкипер Реала Куртуа поздравил одноклубника в комментариях. "Поздравляю, амиго", – подписал фотографию бельгиец.

Ранее сообщалось, что Лунин станет дублером Куртуа в Реале после ухода Кейлора Наваса.

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