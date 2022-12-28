Топ приз США Powerball снова перешел в следующий тираж, достигнув отметки в 441 миллион долларов. Следующий тираж пройдет в ближайшую среду, 29 декабря, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Поскольку в ходе тиража, который состоялся минувшей ночью, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Powerball все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – на сегодняшний день лотерея разыгрывает 441 миллион долларов.

Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере 1 миллиона долларов.

Джекпот Powerball достиг 441 млн долларов, это свыше 12 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с среды, 29 декабря.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

Что для этого нужно?

Зарегистрируйтесь на сайте;

Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте;

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле;

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте

В 2015 году Житель Ирака, проживающий в Багдаде, выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс США. История получила широкое освещение в американских СМИ.

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

441 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!