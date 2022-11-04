Топ приз США Powerball снова перешел в следующий тираж, достигнув отметки в 1,5 миллиарда долларов. Следующий тираж пройдет в ближайшую субботу, 5 ноября, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Поскольку в ходе тиража, который состоялся минувшей ночью, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Powerball все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – лотерея разыгрывает 1,5 миллиарда долларов.

Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1 – 69, и один дополнительный номер (Powerball) от 1 до 26. Не сто ит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере 1 миллиона долларов.

Можно ли играть в Powerball из Украины

Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов.

Для удобства сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле по минимальной цене 5 долларов!

Чтобы принять участие в лотерее:

Зарегистрируйтесь на сайте .

Выберите Powerball из более 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер Powerball (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Местные агенты theLotter у США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не должны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее, – объяснил пресс-секретарь компании Адриан Коореманс.

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот

После оформления заказа местные агенты США купят официальные билеты от вашего имени. Они будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии по выигрышам не взимаются.

Если вам удастся выиграть, приз будет переведен на личный счет и вы сможете вывести его в любое время. Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте

Миллионы людей уже стали победителями Powerball / Фото Powerball

В 2015 году проживающий в Багдаде житель Ирака выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс США. История получила широкое освещение в американских СМИ.

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 миллионов долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте – женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

1,5 миллиарда долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Так что испытать удачу можно прямо сейчас на theLotter.net !