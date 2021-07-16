Лотерейный джекпот американской лотереи в $150 миллионов (4 миллиарда гривен) – крупнейший в мире на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает украинцам официально принять участие в тираже.

Следующий тираж пройдет ночью в субботу. Для того, чтобы принять участие в этом тираже, купите официальные билеты лотереи онлайн на сайте theLotter.net. Вам не нужно специально ехать в Америку, чтобы попытаться выиграть $150-миллионный джекпот Powerball.

Вы можете официально принять участие в лотерее Powerball онлайн, на сайте theLotter.net.

Джекпот Powerball достиг $ 1 50 млн, это свыше 4 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 17 июля.

50 млн, это свыше 4 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 17 июля. Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 4,15 евро!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как играть в Powerball?

Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около 20 млн долларов* и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!

Самый высокий из разыгранных на сегодняшний день приз составил 1,58 млрд долларов – это крупнейший джекпот в истории! Он был выигран в январе 2016 года. Купить билет можно в любое удобное для вас время и вы можете стать миллионером с джекпотом или вторым призом в 1 млн долларов! Все, что нужно для этого сделать – это угадать всего 5 номеров! Победитель главного приза лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет 150 млн долларов.

Да, у нас были победители из Украины!

"Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net", – рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Так, Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в 1 миллион долларов! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы 15 миллионов долларов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017, никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по 1 миллиону долларов!

Как участвовать в Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.net. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Powerball через theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter ), вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Powerplay" (по желанию) Оплатить заказ

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

150 миллионов долларов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.