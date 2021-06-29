Полузащитник Милана Томмазо Побега во время летнего трансферного окна вновь может сменить клуб.

Аталанта сделала запрос по 21-летнему игроку Милана, который прошлый сезон провел на правах аренды в Специи, сообщает Sky Sport.

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По информации источника, Побега, который играет на позиции Виктора Коваленко, очень нравится лично Джан Пьеро Гасперини. Наставник бергамасков уверен, что талантливый полузащитник вскоре прекрасно проявит себя в Италии и Европе.

Милан настроен принять решение относительно будущего Побега только после предсезонных сборов. Стоит заметить, что Аталанта уже имеет опыт развития воспитанников Милана. Самый свежий пример – Маттео Пессина, который стал одним из открытий в составе сборной Италии на Евро-2020.

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