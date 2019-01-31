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"Повторил гол в ворота Динамо", – Коваленко прокомментировал свой мяч в спарринге с Хобро

31 января 15:10 98 Читати українською
"Повторил гол в ворота Динамо", – Коваленко прокомментировал свой мяч в спарринге с Хобро
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко сравнил свой гол в контрольном матче с Хобро с взятием ворот киевского Динамо.

"Думал, подавать ли, в итоге решил пробить. Получился неплохой гол. Многие фанаты после матча с Динамо мне писали: "Раз в год и палка стреляет". Вот, можно сказать, повторилось.

Шахтер – Хобро – 2:1 – видео голов и обзор матча

Неважно, кто и на какой минуте выходит – мы одна команда и хотим побеждать, это главное. Перед нами стоит задача играть в хороший футбол и добиваться результата. А победы даже на сборах поднимают настроение и укрепляют коллектив.

Сейчас вспоминаем все наши наработки и готовимся к Айнтрахту. Высокий прессинг соперника? Мы ведь тренируемся, и в том числе стараемся выходить из-под него, быстро перемещаться из обороны в атаку. Для нас это уже не ново: в Лиге чемпионов и Лиге Европы многие команды так играют", – цитирует Коваленко официальный сайт Шахтера.

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Шахтер - Хобро: Четверг 31 января 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Хобро
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