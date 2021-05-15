Бавария ожидаемо вышла вперед благодаря голу Левандовски – Мюллер заработал пенальти, а Роберт уверенно его реализовал. Этот гол стал 40-м для поляка в текущем сезоне Бундеслиги – таким образом, он повторил рекорд Герда Мюллера, которому посвятил свое празднование. Бавария же устроила коридор для Левандовски, чтобы поздравить своего бомбардира.

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Впрочем, Гульде уже за 3 минуты сравнял счет. В первой половине команды больше не забивали, а вот после перерыва мюнхенцы забили дважды: гол Гнабри после классной передачи Сане отменили, а вот через 3 минуты Лерой забил мяч по всем правилам. Но удержать победу не удалось – Гантер на 81 минуте спас ничью. Таким образом, Бавария набрала 75 очков, а Фрайбург с 45 пунктами остался десятым.