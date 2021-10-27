Повторение рекорда 67-летней давности в видеообзоре матча Милан – Торино – 1:0
00:16 - Читати українською
Милан удержал победу над Торино в 10-м туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
"Россонери" забили уже в дебюте поединка после подачи с углового. Нападающий Оливье Жиру буквально занес мяч в ворота после скидки партнера. Торино пытался отыграться в остальное время, но попытки были напрасными.
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Туринцы остались на 13 строчке с 11-ю очками. Милан же набрал 28 зачетных баллов и возглавил турнирную таблицу Серии А. Более того, команда Стефано Пиоли повторила рекорд, установленный в сезоне 1954/55, выиграв 9 из 10 стартовых матчей и еще один проведя вничью.
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