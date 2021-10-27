Милан удержал победу над Торино в 10-м туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

"Россонери" забили уже в дебюте поединка после подачи с углового. Нападающий Оливье Жиру буквально занес мяч в ворота после скидки партнера. Торино пытался отыграться в остальное время, но попытки были напрасными.

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