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Гол Иммобиле и повторение бомбардирского рекорда Италии в видеообзоре матча Наполи – Лацио

09:56 - Читати українською
Гол Иммобиле и повторение бомбардирского рекорда Италии в видеообзоре матча Наполи – Лацио
Лацио финишировал 4-м / ФК Лацио

Наполи победил Лацио в заключительном туре Серии А (3:1). Чиро Иммобиле забил, повторил рекорд и получил "Золотую бутсу". Смотрите видео голов и обзор матча.

9’ Фабиан Руис
54’ Лоренцо Инсинье
90+3’ Маттео Политано
 
Чиро Иммобиле 22’
9’ Фабиан Руис
22’ Чиро Иммобиле
54’ Лоренцо Инсинье
90+3’ Маттео Политано

Наполи открыл счет уже в дебюте – отличился Фабиан Руис. Правда, в середине тайма Иммобиле восстановил равновесие.

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Этот гол позволил Чиро повторить рекорд Гонсало Игуаина, который в сезоне 2015/16 тоже забил 36 мячей в Серии А. У Гуннара Нордаля, который замыкает исторический топ-3, 35 голов в рамках одного чемпионата. Также Иммобиле официально оформил получение "Золотой бутсы" по итогам сезона.

Во второй половине игры хозяева забили еще дважды. Сначала Инсинье реализовал пенальти, а точку после классного паса Мертенса поставил Политано. 3:1 – Наполи финишировал 7-м, а Лацио завершил чемпионат на 4-й позиции.

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