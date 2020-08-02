Гол Иммобиле и повторение бомбардирского рекорда Италии в видеообзоре матча Наполи – Лацио

Наполи победил Лацио в заключительном туре Серии А (3:1). Чиро Иммобиле забил, повторил рекорд и получил "Золотую бутсу". Смотрите видео голов и обзор матча.

Наполи открыл счет уже в дебюте – отличился Фабиан Руис. Правда, в середине тайма Иммобиле восстановил равновесие.

Рома одержала волевую победу над Ювентусом, Милан разгромил Кальяри, Наполи переиграл Лацио

Этот гол позволил Чиро повторить рекорд Гонсало Игуаина, который в сезоне 2015/16 тоже забил 36 мячей в Серии А. У Гуннара Нордаля, который замыкает исторический топ-3, 35 голов в рамках одного чемпионата. Также Иммобиле официально оформил получение "Золотой бутсы" по итогам сезона.

Во второй половине игры хозяева забили еще дважды. Сначала Инсинье реализовал пенальти, а точку после классного паса Мертенса поставил Политано. 3:1 – Наполи финишировал 7-м, а Лацио завершил чемпионат на 4-й позиции.

Интер взял серебро Серии А, переиграв Аталанту: кризис "Богини" перед ЛЧ, Малиновский – надежда, а Янг вернул молодость