"Глядя, как и наши граждане отдают свои последние копейки на помощь фронту, в это же время в прессе появляются шокирующие данные о чрезвычайно высоких зарплатах, которые необоснованно получают руководители УАФ.

Поворознюк попал в очередной скандал – президент Ингульца получил гневный ответ от женской сборной Украины

Украинская ассоциация футбола является общественным союзом, а затем обязана быть открытой перед футбольной общественностью и отчитываться за свою деятельность. Как президент клуба УПЛ, обращаюсь за разъяснениями, и в ответ на мое письмо требую обнародования сведений о выплатах руководящему составу УАФ за декабрь 2024 года", – говорится в заявлении Поворознюка, опубликованном на официальном сайте Ингульца.

К слову, сейчас клуб из Петрово занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 16 очков после 22-х туров.

Оболонь победила Ингулец в битве за выживание, приблизив петровцев к вылету из УПЛ