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Поворознюк: Верю, что летом будем праздновать выход Ингульца в УПЛ

23 марта 23:13 23 Читати українською
Поворознюк: Верю, что летом будем праздновать выход Ингульца в УПЛ
Александр Поворознюк / фото из открытых источников

Президент Ингульца Александр Поворознюк изменил свою позицию относительно приостановления футбольных турниров в Украине.

"Мы поддерживаем позицию президента Украины и УАФ по одной причине: ваше здоровье – прежде всего.

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Я свято верю, что рано или поздно это закончится, нам дадут доиграть чемпионат, а летом мы вместе с вами будем праздновать выход клуба в УПЛ", – цитирует Поворознюка Трибуна со ссылкой на Украина футбольная.

Напомним, раньше президент Ингульца выразил недовольство решением УАФ приостановить все футбольные турниры в стране из-за распространения COVID-19.

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Теги
коронавирус Александр Поворознюк Первая лига Ингулец Ингулец
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