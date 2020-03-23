Поворознюк: Верю, что летом будем праздновать выход Ингульца в УПЛ

Президент Ингульца Александр Поворознюк изменил свою позицию относительно приостановления футбольных турниров в Украине.
"Мы поддерживаем позицию президента Украины и УАФ по одной причине: ваше здоровье – прежде всего.
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Я свято верю, что рано или поздно это закончится, нам дадут доиграть чемпионат, а летом мы вместе с вами будем праздновать выход клуба в УПЛ", – цитирует Поворознюка Трибуна со ссылкой на Украина футбольная.
Напомним, раньше президент Ингульца выразил недовольство решением УАФ приостановить все футбольные турниры в стране из-за распространения COVID-19.
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