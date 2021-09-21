"Президент УАФ говорит, что в футбольных кругах знают о взяточничестве в судейском корпусе, но нет никаких доказательств. Их и не будет. Это надо только полиции включаться, УАФ надо включаться. Чтобы у арбитра был один телефон. Чтобы на этом телефоне не было ни Telegram, ни WhatsApp. Просто телефон, чтобы он все время прослушивался. Вот и все.

Роберто Карлос раскритиковал Ингулец за клетку на стадионе: "Это худшее, что мне показали"

Здесь нужно что-то делать, потому что... Сколько бы они не получали, результат вы видите какой. Приносят мне счет, что более миллиона взносов мы должны платить. Это только за полгода, потому что арбитрам зарплаты повысили. А дальше что?

Он одним поднятием флажка лишил премиальных более двух десятков семей. Какое ему наказание? Опять они будут недоступны, снова о них ничего нельзя говорить. Пока молчу, пока ничего не говорю. Но на сколько меня хватит – не знаю", – сказал Поворознюк в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, возмущение президента Ингульца вызвало судейство в матче 8-го тура УПЛ с Колосом, в котором петровцы уступили со счетом 0:2. Однако матч мог сложиться совсем по-другому, если бы рефери Виталий Романов при счете 0:0 не отменял из-за офсайда чистый гол Артема Ситала.

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