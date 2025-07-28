"Меняться может все, но пока что я не вижу причины увольнения Василия Кобина. Усиливаться будем, а менять тренера не вижу смысла.

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Планы? Будем стараться вернуться в УПЛ", – сказал Поворознюк в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Василий Кобин тренирует Ингулец с лета 2024 года. Под руководством 40-летнего специалиста клуб из Петрово занял предпоследнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Подопечные Василия Кобина начнут новый сезон матчем против Буковины 2 августа.

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