Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с больными коронавирусом в Александрии и заявил, что в его команде тоже не один инфицирован.

"У нас тоже 8 заболевших. Я сказал, если не будет кем играть, то будет играть U-19. Но играть мы будем со всеми и тогда, когда надо. Мы при любых обстоятельствах будем играть, даже когда у нас не будет 10-12 футболистов основного состава. Мы добавим U-19, U-21 и все равно будем играть.

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Вчера было 8, сегодня уже 11. При любых раскладах подтянем U-19, но играть будем. Независимо от того, это Александрия или Динамо, но будем играть, не будем пропускать ни одного матча", – сказал Александр Поворознюк в коментарии ТК Футбол.

Напомним, в Александрии сейчас 27 больных коронавирусом. Однако уже 18 октября Ингулец должен сыграть матч 6-го тура УПЛ против команды Шарана, начало в 17:00.

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