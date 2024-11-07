"Хочу опровергнуть информацию об этих фейках, которые выбросили в интернет. Не знаю кому это нужно, но знаю одно, что на подобное тратятся большие средства. Лучше бы вы деньги потратили на поддержку ВСУ, чтобы быстрее закончилась эта проклятая война.

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Я жив, здоров, еду на собственном автомобиле, а не на той машине, которую публиковали. Это не мое авто, я ни в одну аварию не попадал, со мной все хорошо и классно", – отметил Поворознюк в своих соцсетях.

Напомним, ряд Telegram-каналов сообщил о гибели президента Ингульца в дорожно-транспортном происшествии. Отмечалось, что вместе с ним была певица Жанна Лтавская. Интересно, что накануне в СМИ появилась информация о продюсировании Поворознюком вышеупомянутой артистки, поэтому подобный вброс может быть частью агрессивной рекламной кампании по популяризации малоизвестной певицы.

К слову, ранее Поворознюк уже попадал в ДТП, когда спешил на кубковый матч своей команды против Пробоя из Городенки.

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