"Посмотрим, как освоимося в этом сезоне. Я думаю, что у нас повторится Первая лига. Мы вышли из Второй в Первую – я всем дал шанс. Мы едва не вылетели обратно во Вторую лигу. Затем мы усилились, пошли 4-5 места. Всё оно идет по наклонной.

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Если мы еще усилимся, наиграем коллектив, и будем этот год в хорошей середине, первой десятке, то на следующий сезон еще усилимся и будем ставить задачу – еврокубки", – сказал Поворознюк в комментарии "Футбол 1".

Напомним, по итогам первого сезона в УПЛ Ингулец занял в турнирной таблице 12-ю строчку, набрав 26 очков.

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