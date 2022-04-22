"Прощения этим пид***сам нет и не будет. Как я говорил: "К русакам п*здец подкрался незаметно, хотя виден был издалека" (орфография сохранена – прим.). За то, что они, с*ка, натворили уже в Украине, прощения им нет и не будет. По крайней мере, в моей душе будет так. Дальше ничего не хочу об этом ничего говорить и вникать в историю.

"Меня заправляют за фотографию, а на заправку без селфи не захожу": Поворознюк – о своей фразе "Вова, еб*ш их, бл*дь"

Как жить дальше с ними рядом? Знаешь, как "хохол" с "хохлом" живет:

– Сидел сосед-"хохол" в тюрьме?

– Нет.

– Давай посадим.

А к русакам у меня другой ответ, бл*дь: живой русак – значит, бросить гранату в пазуху, бл*дь, и нет русака. Вот и все", – рассказал Поворознюк в интервью Бомбардир.

Напомним, в начале полномасштабной войны президент Ингульца выдал уже легендарную фразу "Вова, еб*ш их, бл*дь", которая позже стала основой популярного клипа и настоящим хитом.

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