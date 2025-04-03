Александр Поворознюк снова заставил говорить о себе футбольную общественность.

Пресс-служба женской сборной Украины отреагировала на неоднозначные высказывания Александра Поворознюка относительно женского футбола.

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Напомним, президент Ингульца в эфире своего YouTube-канала заявил, что не готов развивать женский футбол, назвав его непонятным.

"Это не для меня. Я не понимаю женского футбола. Там кроме красивых девушек я футбола не вижу. А с красивыми девушками надо что-то другое делать, а не в футбол играть", – сказал Поворознюк.

"Считаем неприемлемыми слова президента Ингульца Александра Поворознюка. Менталитет, который убивает женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех", – отметила пресс-служба женской сборной Украины.

Футболистки сборной Украины тоже запостили в своих социальных сетях эти слова. Также сообщение распространила председатель комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.