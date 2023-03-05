"Мечта осуществилась. Но это не только моя заслуга, но и всей команды, персонала. Мы очень серьезно готовились еще со сборов, разбирали Динамо. Сейчас эмоции немного зашкаливают. Очень рады, что так случилось.

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Я считаю, что мы заслуживали эту победу, потому что на поле был единый коллектив. Мы должны биться друг за друга, и все получилось. Спасибо всем ребятам, которые помогали мне, и я чем-то им помог.

Александр Поворознюк сказал, что мы сделали ему замечательный подарок (у президента Ингульца день рождения 6 марта, – прим.). Пообещал, что нам будет что-то приятное. Надеюсь, что так оно и будет. Он был очень счастлив", – сказал Паламарчук в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, победа позволила Ингульцу покинуть предпоследнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и подняться сразу на одиннадцатую ступень.

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