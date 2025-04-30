Владелец клуба УПЛ Александр Поворознюк нашел как мотивировать Ингулец, который борется за выживание.

Петровцы борются за сохранение своего места в украинской Премьер-лиге. Ингулец сейчас находится на 15 месте с 20 очками, а до завершения сезона осталось четыре матча.

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Как информирует Sport.ua, президент петровцев Александр Поворознюк пообещал тренерскому штабу и игрокам удвоить бонусы, если они смогут сохранить свое место в УПЛ.

Напомним, что от зоны переходных матчей Ингулец отстает на три пункта, а от спасительной 12-й строчки на пять очков.

Ингулец в ближайшем туре сыграет против Динамо, а затем команду ждут встречи с Левым Берегом, Шахтером и Ворсклой.

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